Catania: 12enne a spasso con la mamma a…rubare

Sembravano una classica coppia mamma e figlia in giro a fare spese. Ma non era un normale shopping il loro. L’obiettivo delle donne era sottrarre dei beni posti in vendita.

La donna per compiere i reati si era servita della figlia di soli 12 anni che, dimostrando già abilità e destrezza, ha privato del dispositivo antitaccheggio uno zainetto che ha poi indossato come se fosse da sempre stato suo.

Gli agenti delle volanti, allertati dai gestori dell’esercizio commerciale, hanno prelevato madre e figlia e le hanno condotte in questura dove sono state denunciate.