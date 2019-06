Tortorici (Me): verso l’infiorata 2019

Motori accesi per la sesta edizione dell’infiorata artistica oricense che colorerà e profumerà il centro storico di Tortorici, nel messinese. Domenica, in occasione del Corpus Domini 2019 che quest’anno partirà dalla centrale chiesa di San Nicola di Bari nel pomeriggio di domani, 23 giugno, le associazioni riunite Pro Tortorici, il gruppo Scout Tortorici I, le parrocchie Maria Santissima Assunta e San Nicola di Bari, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Tortorici, hanno indetto l’infiorata artistica.

Una manifestazione nata quasi per caso per volontà di parrocchiani che hanno iniziato, circa 10 anni fa, a realizzare i tappeti di fiori davanti ai portoni delle loro chiese. Un’idea che pian piano si è allargata ad altri cittadini con le loro iniziative singole, fino ad arrivare a coinvolgere tutti i parrocchiani, specialmente i più giovani e da sei anni anche le manifestazioni operanti sul territorio.

Già dalle prime ore di domenica mattina gli oricensi saranno al lavoro per realizzare i tappeti di fiori che abbelliranno le strade e che soprattutto saranno un omaggio in occasione della processione del Corpus Domini che partirà alle 18.30 dalla chiesa di San Nicola di Bari.