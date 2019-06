Taormina (Me): Eleonora Bufalino vince il premio “TaoTim”

È Eleonora Bufalino, 27 anni, a vincere il premio letterario “TaoTim”, promosso da Tim per i nuovi talenti letterari nell’ambito di Taobuk 2019.

Il premio sarà consegnato da Carlo Nardello, chief strategy, custode experience & transformation officer di Tim nel corso della cerimonia sabato 22 giugno al teatro antico di Taormina.

Eleonora Bufalino, di Noto, ha partecipato ad un concorso tra giovani talenti letterari tra i 18 e i 35 anni provenienti da tutto il territorio nazionale che si sono misurati sul tema “La tecnologia ispira il desiderio”.

L’obiettivo dell’iniziativa, che si inserisce all’interno di un festival che coniuga letteratura, arte, musica, cinema e da qualche anno anche i nuovi media, è stato quello di invitare i candidati ad una riflessione sul modo in cui la tecnologia ha influenzato e cambiato radicalmente la quotidiana rierca dei sogni, delle aspirazioni e delle ambizioni.

Un’interazione destinata ad evolversi ulteriormente con l’imminente arrivo del 5G: un grande traguardo per la digitalizzazione del Paese e soprattutto per il nostro modo di comunicare e vivere. Il 5G abiliterà, infatti, servizi innovativi in grado di rivoluzionare la vita di tutti i giorni, trasformando settori chiave della nostra economia come l’industria 4.0, l’automotive, la sanità, l’istruzione, il turismo, l’intrattenimento e la sicurezza.

I partecipanti hanno caricato i loro elaborati, sotto forma di breve saggio o di reportage giornalistico, all’interno della pagina dedicata al concorso, raggiungibile dal sito www.taobuk.it.

Insieme alla vincitrice assoluta del premio “TaoTIM”, altri due finalisti e anch’essi vincitori del contest – Gaia Tornitore, 20 anni di Catania, e Paola Greco, 22 anni di Saliceto, in provincia di Cuneo – saranno premiati con la partecipazione durante il festival ad un workshop sull’importanza della tecnologia e di come questa influenzi quotidianamente la nostra vita e ciò che desideriamo.