Messina: precari ex provincia, proroga al 31 ottobre

La proroga dei contratti dei 94 lavoratori della Città Metropolitana in zona Cesarini. “La posizione irremovibile degli uffici della Città Metropolitana sta creando confusione ma anche strumentalizzazioni – affermano i sindacalisti della Cisl Fp Calogero Emanuele e Giovanni Coledi – purtroppo la proposta di prorogare i contratti al 31 dicembre non è stata accettata dagli uffici e grazie alla mediazione dell’assessore regionale Bernadette Grasso è stata disposta una proroga al 31 ottobre”.

Ma il serio rischio per la Cisl Fp è quello che, senza la firma dei contratti, dal primo luglio i precari si ritroverebbero senza continuità lavorativa e senza certezze per l’interruzione del rapporto di lavoro ed una eventuale riedizione della Resais.

“Vogliamo essere assolutamente chiari – proseguono Emanuele e Coledi – la Cisl non è contenta di una proroga di pochi mesi, perché è per una proroga con scadenza al 2038, altro che al 31 dicembre 2019. Ma riteniamo che firmare al 31 ottobre permetterà di ponderare e ragionare le scelte e siamo convinti che non bisogna fare populismo e demagogia. Dobbiamo mettere in sicurezza tutti i lavoratori e chiediamo con forza di non attardarsi ad approvare gli strumenti finanziari preceduti dal nuovo piano del fabbisogno del personale”.

La Cisl, comunque, responsabilmente parlerà con i lavoratori per decidere insieme le iniziative da intraprendere “ma – concludono Emanuele e Coledi – certamente non pensiamo di dover portare allo sbando i lavoratori che già da troppo tempo subiscono ingiustificate scelte penalizzanti e vessatorie”.