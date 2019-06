Capo d’Orlando (Me): interrogazione sul ripristino di via Torrente Forno

Gaetano Gemmellaro, capogruppo della lista I paladini d’Orlando e il consigliere indipendente Gaetano Sanfilippo Scimonella del comune di Capo d’Orlando, nel messinese, presentano un’interrogazione urgente sul ripristino di via Torrente Forno.

Un tratto dell’arteria, abbastanza transitata, è da parecchio tempo interdetto al transito pedonale e veicolare per un cedimento strutturale del mando stradale. La situazione crea innumerevoli disagi alla circolazione stradale, creando situazioni di possibile pericolo nelle ore di punta.

I consiglieri interrogano l’amministrazinoe per sapere se e quanto ritenga opportuno intervenire per il ripristino del tratto di strada interdetto al transito; quale intervento si ritenga porre in essere per evitare il ripetersi della situazione di criticità attuale. I consiglieri chiedono risposta scritta e l’inserimento come punto all’ordine del giorno nel prossimo consiglio comunale.