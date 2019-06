Messina: violenta rissa, un arresto

Agenti della squadra mobile a Messina sono intervenuti per sedare una violenta lite e hanno arrestato un uomo di 62 anni. La sera del 17 giugno, il personale della squadra mobile si accorgeva di un giovane che tentava di bloccare due persone che si allontanavano a bordo di una moto.

Gli agenti si sono avvicinati per chiedere notizie in merito a quanto stesse accadendo e constatavano che i due uomini a bordo della moto stavano tornando indietro per aggredirlo, incuranti della presenza della polizia. All’iniziale terzetto si è unito un gruppo di persone poco distanti nella rissa. Le fazioni si aggredivano a vicenda, anche utilizzando i caschi come corpi contundenti.

Per evitare il degenerare della situazione, è stato richiesto rinforzo. In quei momenti un agente della mobile ha esploso in aria un colpo d’arma da fuoco per disperdere i facinorosi senza recare danni a persone o cose.

Le indagini hanno permesso di individuare tre dei litiganti, due dei quali denunciati in stato di libertà. Il terzo è stato identificato ed era Giovanni Strano, 62 anni, arrestato perché individuato come colui che ha innescato la rissa.

A seguito del giudizio per direttissima di ieri, l’arrestato è stato convalidato per rissa.