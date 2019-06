Gravina (Ct): auto d’epoca in mostra al quartiere San Paolo

Appuntamento con le auto d’epoca domenica 23 giugno a Gravina di Catania. Il quartiere San Paolo ospiterà una kermesse per le strade della cittadina etnea, patrocinata dal comune e organizzata dall’associazione di volontariato “Quartiere San Paolo”.

Collezionisti, gentleman driver e semplici appassionati si daranno appuntamento alle 09.00 nel parcheggio del centro commerciale Katanè per il raduno e l’iscruzione delle auto.

Parteciperanno il club Alfisti etnei e il club motoristico acese. Nel corso della mattinata le auto storiche sfileranno per le vie del centro per poi tornare a San Paolo dove resteranno in mostra fino alle 14.00.

“L’evento è stato organizzato con la collaborazione degli esercenti e dei commercianti del quartiere, la parrocchia e i volontari – come spiegano i componenti e dei commercianti del quartiere San Paolo, la comunità parrocchiale e i volontari – hanno spiegato i componenti del direttivo dell’associazione Quartiere San Paolo – ci saranno momenti di intrattenimento e animazione a cura di realtà del territorio come il gruppo Etna Country Style e Massimino Eventi. Alla manifestazione parteciperanno anche l’associazione nazionale carabinieri di Catania, la Misericordia di Gravina e la Fratres con un’emoteca a disposizione di chi volesse donare il sangue”.