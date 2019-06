Capo d’Orlando (Me): rubano uno smartphone da auto in sosta, arrestati due tunisini

Sono state le immagini di videosorveglianza di un esercizio commerciale di Capo d’Orlando, centro tirrenico del messinese, ad incastrare i due tunisini che avevano rubato uno smartphone da un’auto in sosta.

Le manette sono scattate ai polsi di Naim Abdelaziz, 27 anni e Marwen Ahmza, 19 anni, tutti e due pluripregiudicati per reati specifici. I due hanno approfittato della momentanea assenza della vittima per estrarre velocemente il telefonino dimenticato sul sedile dell’auto lasciata in sosta.

Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Capo d’Orlando hanno ricostruito la vicenda dopo aver perquisito presso la locale stazione i responsabili e averli trovati in possesso del telefonino e di ulteriori due smartphone e di una chiave con timbro FS, normalmente in uso ai capitreno per aprire gli scompartienti. Per questo motivo i due sono stati denunciati anche per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

I fatti sono stati ricostruiti grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza di un negozio del centro che sono riusciti anche a risalire al legittimo proprietario dello smartphone a cui il cellulare è stato restituito. Per i due arrestati, invece, si sono aperti i cancelli del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Sono in corso ulteriori indagini per risalire ai proprietari degli altri due telefonini.