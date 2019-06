Agrigento: si presenta il catalogo della mostra di Alfonso Siracusa Orlando

Dal 21 giugno, venerdì prossimo, alla sala Zeus del museo archeologico regionale Pietro Griffo, alle 17.00, sarà presentato il catalogo della mostra di Alfonso Siracusa Orlando, the hardcastle project curato da Rita Ferlisi e Dario Orphèe La Mendola.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 23 giugno. L’iniziativa, promossa dal parco Valle dei Templi, è un omaggio in chiave contemporanea da parte dell’artista Alfonso Siracusa Orlando alla memoria di Alexander Hardcastle, grande mecenate inglese dello splendido patrimonio archeologico della valle, un viaggio attraverso dipinti e installazioni a lui dedicati.

Il catalogo verrà presentato dalla scrittrice inglese Alexandra Richardson, autrice della prefazione e di una biografia del mecenate inglese, The Passionate Patron, The life of Alexander Hardcastle and the greek Temples of Agrigento, pubblicata nel 2009 da Archeopress (London). Alexandra Richardson nasce a New York nel 1940. Scrittrice e giornalista del Newsweek magazine (Affari Esteri), New York, di Selezione dal Reader’s Digest, Milano, collabora con varie testate della Mondadori, Rizzoli, Rusconi a Londra e USA, ed è co-direttrice di “Rivista”, periodico della British-Italian Society di Londra. Sarà presente Andrea Bartoli, fondatore di Farm Cultural Park, realtà di livello internazionale che ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo di una cultura della riqualificazione urbana nel nostro territorio. Interverranno alla presentazione del volume il Direttore del Parco Giuseppe Parello, la pronipote di Alexander Hardcastle, Debonnaire, i curatori.

Alexandra Richardson e Debonnaire Hardcastle (pronipote di Alexander Hardcastle). Londra 19 Novembre 2009.