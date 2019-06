Trecastagni (Ct): prima il cavallo di ritorno e poi incendia l’auto della vittima

Prima ha rubato un’auto e per restituirla aveva chiesto del denaro in cambio. La vittima però lo ha denunciato e lui ha pensato bene di incendiargli l’auto. È successo a Trecastagni, nel catanese, dove i carabinieri hanno arrestato il 55enne Armando Pulvirenti del posto, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip del tribunale di Catania, per ricettazione, estorsione e danneggiamento seguito da incendio.

Le indagini hanno evidenziato come Pulvirenti lo scorso 10 marzo, per trarne profitto, dopo aver ricevuto una Fiat Panda rubata ad una donna di Trecastagni, l’ha minacciata utilizzando le seguenti espressioni “dammi i soldi della benzina che la macchina te la riporto io” costringendola a consegnargli il denaro per il carburante.

L’indagato lo scorso 25 aprile, dopo che la vittima lo aveva denunciato, aveva appiccato il fuoco ad un’altra auto della poveretta, una Renault Clio parcheggiata in via Sant’Andrea a Trecastagni, generando un reale pericolo qualora le fiamme si fossero propagate alle vicine abitazioni.

L’uomo è stato raggiunto dal provvedimento nel carcere di Catania piazza Lanza dove è recluso in custodia cautelare per fatti reato collegati alla stessa vicenda.