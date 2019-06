Nizza di Sicilia (Me): verso “Nizza estate”

Si scaldano i motori per “Nizza estate”, il cartellone di manifestazioni in programma a Nizza di Sicilia dal 3 al 18 agosto prossimi. Lunedì prossimo 17 giugno alle 10.30 nel palazzo municipale sarà illustrato l’evento, targato “Fratellone” e “People on the move”.

Sedici giorni dedicati all’artigianato, al cibo e al divertimento. Tutti i giorni dalle 18.00 a mezzanotte e mezza l’estate della riviera jonica messinese sarà animata da numerosi eventi collaterali che arricchiranno la manifestazione.