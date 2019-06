Catania: 300 dosi di marijuana tra i contatori della luce a Librino

Ben 300 dosi di marijuana erano state nascoste tra i contatori della luce nel quartiere Librino a Catania, precisamente in viale San Teodoro7. La scorsa notte lo hanno scoperto i carabinieri della squadra lupi del nucleo investigativo del comando provinciale.

Nell’androne del palazzo i militari dell’Arma hanno trovato, abilmente nascosto nel vano dedicato ai contatori della luce, un borsone contenente circa mezzo chilo di sostanza stupefacente già suddivisa in 300 dosi pronte per essere immesse in commercio. La droga, del valore al dettaglio di circa 3 mila euro, è stata sequestrata.