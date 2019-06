Gravina (Ct): erogazione voucher per le rette degli asili

Sono aperti a Catania i termini per la presentazione delle istanze per il riconoscimento di 64 buoni utilizzabili per la copertura o riduzione delle rette presso gli asili (tipologia spazio-gioco).

La misura è destinata alle famiglie residenti nei comuni di Camporotondo, San Pietro Clarenza, Gravina di Catania, Mascalucia, Tremestieri Etneo, San Gregorio di Catania e Valverde, appartenenti al distretto socio sanitario 19 di cui il comune di Gravina è capofila.

Il contributo si potrà spendere esclusivamente presso le strutture accreditate all’albo distrettuale per i periodo uno settembre 2019-30 giugn 2020.

“L’istanza può essere presentata presso gli uffici dei servizi sociali dei comuni di residenza privi dell’asilo familiare e facenti parte del territorio del distretto socio sanitario 19, secondo lo schema di domanda, reperibile negli uffici o sui rispettivi siti internet”. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 12 luglio”.

La domanda potrà essere presentata da genitori o affidatari di bambini di età tra gli 0 e i 36 mesi al 1 settembre 2019 che abbiano cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitaria in possesso del persmesso di soggiorno; essere residenti nel territorio del distretto socio sanitario 19.

Se il numero delle richieste supererà le disponibilità finanziarie, sarà predisposta un’apposita graduatoria sulla base delle proprietà. Prima di tutti bambini appartenenti a nuclei familiari, in particolar condizione di disagio socio-economico-ambientale, che necessitano di sollecitazioni sotto il profilo psicologico e della socializzazione come da documentazione dell’équipe socio-sanitaria competente; bambini di madre nubile lavoratrice o padre celibe, lavoratore o vedovo o proveniente da famiglie dissociate ove per motivi diversi il bambino viva con uno solo dei genitori o sia orfano di entrambi; bambini i cui genitori lavorano entrambi; figli di genitori occupati entrambi in attività prive di reddito. A parità di condizione sarà data la priorità al richiedente avente una minore condizione economica equivalente e, in caso di ulteriore parità, al nucleo familiare con più figli minori a carico.

I voucher saranno erogati ai soggetti collocati nella graduatoria distrettuale, fino alla concorrenza dei posti disponibili.