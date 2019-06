Termini Imerese (Pa): rogo negli uffici, la Uilpa chiede una bonifica dei locali

Bonificare i locali e ripristinare le condizioni di sicurezza degli uffici di Termini Imerese. È la richiesta che il segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione Sicilia Alfonso Farruggia e del coordinatore regionale UILPA Entrate Raffaele Del Giudice rivolgono al direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate Laura Caggegi.

I due sindacalisti si sono recati nella sede che venerdì scorso è stata interessata dalle fiamme in piazza Cristoforo Colombo, per verificare lo stato di benessere dei lavoratori che, in occasione dell’episodio, hanno dovuto fronteggiare momenti di panico e stress.

Il rogo divampato è fortunatamente rimasto circoscritto al primo piano dell’immobile e non ha provocato feriti. “Abbiamo ritenuto doveroso manifestare la vicinanza del sindacato ai dipendenti – affermano Farruggia e Del Giudice – per testimoniare il nostro impegno in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Un’istanza che, nel corso degli ultimi anni, ha visto la UILPA Sicilia in prima linea per sensibilizzare istituzioni, dirigenza e lavoratori sul tema della salubrità degli ambienti professionali, considerata condizione imprescindibile per tutelare i dipendenti e garantire agli utenti la regolarità dei servizi.