Termini Imerese (Pa): operai Blutec in presidio a Palermo

Niente di nuovo sul fronte Blutec e gli operai dello stabilimento di Termini Imerese hanno messo in atto una nuova protesta. Circa 200 lavoratori e 64 dell’indotto si sono presentati in piazza Indipendenza a Palermo facendo presidio davanti la sede della presidenza della Regione siciliana.

Gli operai chiedono e aspettano risposte concrete ma sopratutto la ripresa lavorativa che ancor manca e guardano con preoccupazione il 30 del mese quando scadranno gli ammortizzatori.

“A fine mese scadranno gli ammortizzatori sociali – dice il segretario della Uilm Enzo Comella, in piazza con gli operai – Abbiamo bisogno di risposte concrete e immediate ma sino ad oggi governo nazionale e regionale sono rimasti in silenzio e nessuno ci ha convocati. Chiediamo subito un confronto e buona occupazione rilanciando l’area industriale di Termini Imerese”.

Sono risultate ininfluenti le voci del presidente della Regione sicilia Nello Musumeci che ha chiesto ai ministri di competenza di sforzarsi nell’intento di ripristinare il tutto e non solo con gli ammortizzatori ma specialmente di dare la svolta definitiva ad un settore che ha certamente bisogno di riprendre quanto prima la propria attività.

Antonio David