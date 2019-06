Paternò (Ct): lei lo lascia e lui le incendia l’auto, arrestato

I carabinieri della stazione catanese di Paternò hanno arrestato un 50enne del posto per tentato incendio di auto, furto e danneggiamento aggravati.

Il carattere prevaricatore dell’uomo ha costretto la donna, una ragazza di 38 anni di Paternò a porre fine la loro convivenza. Spiazzato dalla decisione, ha covato rancore tanto da organizzare la scorsa notte il raid contro la ex.

Individuata l’auto della donna, una Citroen C3 parcheggiata in piazza Carlo Alberto, ne ha danneggiato alcune parti (ha letteralmente sradicato come trofei di guerra: gli specchietti retrovisori, i tergicristalli e le targhe) per poi bucarne il serbatoio del carburante, raccogliere dentro una bottiglia la benzina e cospargerla su tutta la carrozzeria.

L’uomo era pronto a dare fuoco a tutto, col pericolo di far propagare l’incendio alle vicine abitazioni, è stato bloccato in tempo dai militari di pattugli, intervenuti sul posto grazie alla provvidenziale richiesta d’aiuto formulata da un passante alla centrale operativa della locale compagnia. Per l’uomo si sono aperti i cancelli del carcere di Catania piazza Lanza dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.