Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha annunciato la chiusura di palazzo dei Leoni e si è barricato all’interno della sede istituzionale. Una decisione determinata dall’insufficienza dei fondi destinati alle ex province siciliane.

In queste ora è in atto una discussione alla commissione bilancio della camera dei deputati dove è stata prevista la somma di 140 milioni di euro su FSC a fronte dei 350 milioni necessari ad evitare il dissesto finanziario delle ex province.