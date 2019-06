Custonaci (Tp): il Gal Elimos incontra il territorio dell’Agro Ericino

Il Gal Elimos organizza un ciclo di incontri d’animazione per condividere le strategie di sviluppo locale con il territorio. Un appuntamento nell’ambito della programmazione comunitaria “Terre degli Elimi2014-2020”.

Appuntamento a Custonaci venerdì 7 giugno alle 16.30 al centro diurno per anziani con un focus group dal tema “L’animazione per gli enti locali e per le aziende, per uno sviluppo locale di tipo partecipativo”.

La strategia del Gal Elimos per lo sviluppo locale sostenibile – generata da un’ampia fase di animazione territoriale – prevede azioni di sviluppo organiche, complementari e sinergiche, integrando interventi di sviluppo e sostegno all’economia locale nell’ambito del settore del turismo rurale e agroalimentare, interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale ed interventi a sostegno dell’economia sociale.

La sintesi della strategia della programmazione è contenuta nella tematica principale “turismo e offerta rurale” e si completa, sinergicamente, dando vita ad una strategia di sviluppo che guarda alla valorizzazione dei prodotti tipici, dell’ambiente e di tutte le risorse endogene e messa in rete delle eccellenze per un turismo rurale sostenibile.

Sono previsti gli interventi di: Furco Liborio, presidente Gal Elimos; Giuseppe Morfino, sindaco di Custonaci e di Rocco Lima, direttore del Gal Elimos.