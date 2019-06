Isola delle Femmine (Pa): vandalizzata lapide in memoria delle vittime del mare

È l’associazione BCsicilia a puntare il dito contro ignoti che hanno vandalizzato la lapide a Isola delle Femmine nel palermitano. Una lapide che ricorda le vittime del mare.

La lastra commemora i pescatori di isola delle femmine che il 13 ottobre del 1942 accorsero per portare in salvo i naufraghi del piroscafo Loreto, silurato da un sommergibile inglese.

La lapide, inoltre, sottolinea l’associazione “fa memoria di tutti i migranti che attraversano il Mediterraneo per sfuggire alla guerra e alla fame, ai tanti uomini, donne e bambini che perdono la vita nella disperata ricerca di una vita migliore.

L’idea di ricordare, con un monumento, i caduti in mare, era stata di Agata Sandrone, presidentessa di BCsicilia di Isola delle femmine che quattro anni fa, dopo attente ricerche, aveva rintracciato le famiglie dei pescatori che nel 1942 avevano salvato i naufraghi e rinvenuti i nomi di coloro che persero la vita nel mare di isola delle femmine. La Lapide era stata realizzata gratuitamente da Ernesto Caltagirone, con la collaborazione di Antonio Cataldo e Giancarlo Equizzi. Era stata posta in piazza Vincenzo Enea, il 3 novembre del 2015, in occasione della giornata internazionale del migrante.