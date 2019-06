Floresta (Me): asilo, ancora la partita è aperta

La scuola dell’infanzia di Floresta in questi giorni è stata sulla cresta dell’onda dell’informazione perché si è parlato anche di rischio chiusura. Da molti la scuola era stata data per spacciata per non aver raggiunto il quorum degli iscritti. Ma la partita è ancora aperta, notizie più certe si dovrebbero avere a giorni.

Proprio ieri, 31 maggio, il consigliere d’opposizione Antonio Stroscio e il sindaco Antonino Cappadona, sono stati ricevuti a Palermo dall’assessore regionale all’istruzione, Robero La Galla con cui è stato affrontato il problema relativo alla scuola dell’infanzia.

“Mi ritrovo purtroppo a smentire quanto comunicato qualche giorno fa dall’assessore del comune di Floresta, con delega all’istruzione Letizia Passarello – scrive Stroscio – la quale, festante, annunciava la salvezza della sezione dell’infanzia di Floresta con tanto di ringraziamenti. Purtroppo la realtà è un’altra”.

Dall’incontro di ieri con l’assessore La Galla è emerso che sia lui che il presidente della Regione, Nello Musumeci, si stanno impegnando con interesse per questo importante problema che riguarda diverse scuole della regione, ma da qualche mese manca il responsabile regionale al Miur, visto il pensionamento del predecessore. Si attende la nomina da parte del ministero. Nomina che, probabilmente, arriverà entro fine giugno.

“E’ stato chiesto di rimandare ogni discussione a dopo l’insediamento di quest’ultimo, ricordando che Floresta è il comune più alto della Sicilia e che per ovvie ragioni quali precipitazioni nevose, rischio ghiaccio, distanza di almeno 15 Km dagli altri paesi, gode dei vantaggi delle zone montane come previsto dalla legge nr 6/2000.

Devo smentire quanto detto qualche giorno fa, e comunicao ai genitori e ai miei concittadini che ancora nulla è definito, ma sono costantemente in contatto con il capo di gabinetto dell’assessore La Galla, stiamo monitorando la situazione e sto cercando in tutti i modi di salvare il salvabile”.

In conclusione, Stroscio invita il sindaco Cappadona a verificare la veridicità dei contenuti di ogni comunicato scritto e pubblicato dai suoi assessori perché “non possiamo, in questo momento storico per Floresta e per la scuola, di giocare con il futuro dei nostri bambini per ottenere un po’ di visibilità. Da consigliere e cittadino di Floresta non posso accettare una cosa del genere”.

Nel prossimo consiglio comunale saranno informati i consiglieri e la presidente del consiglio sull’evolversi dei fatti da marzo ad oggi così da esserne tutti ben informati. “Se l’assessore Passarello – conclude Stroscio – vuole essere presente le sarò molto grato, così anche lei potrà apprendere la realtà sulla situazione della scuola dell’infanzia.

Ho già notiziato dell’incontro la consigliera Carmela Pedalina che da tempo segue la vicenda, in quanto oltre al ruolo di consigliere è anche mamma e rappresentate della scuola dell’infanzia, e la consigliera Tranchita Maria Grazia”.