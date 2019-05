Palermo: l’assessore di Bronte per tutelare il pistacchio

I danni subiti dai produttori di pistacchio di Bronte, per il forte vento dei giorni scorsi, sono arrivati alla Regione. Qualche giorno fa l’amministrazione comunale aveva richiesto lo stato di calamità naturale.

L’assessore comunale alle politiche agricole, Giuseppe Di Mulo, inviato in missione a Palermo dal sindaco Graziano Calanna, ha affrontato il problema con la commissione regionale agricoltura e con l’assessore Edy Bandiera, incassando la solidarietà della politica regionale.

Di Mulo ha prima incontrato il presidente della III commissione attività produttive Orazio Ragusa insieme con l’on. Giovanni Bula che fa parte della stessa Commissione: “Pronti ad ascoltare in audizione le istanze che provengono da Bronte. – hanno affermato – Il pistacchio di Bronte è un’eccellenza e va tutelata”.

Poi l’assessore Di Mulo è stato ricevuto dall’assessore regionale Edy Bandiera: “Ho detto all’assessore Di Mulo cui stanno a cuore le sorti dell’economia legata al pistacchio – ha affermato l’assessore regionale – che i risarcimenti da calamità naturale li elargisce lo Stato attraverso il Fondo di solidarietà nazionale. E’ fondamentale che i produttori facciano le segnalazioni sui danni subiti all’Ispettorato o alla Condotta agraria. Questo permetterà agli ispettori di fare un perimetro del territorio danneggiato per permettere al Ministero di far scattare la calamità naturale, riconosciuta solo di fronte ad un danno superiore al 30% della produzione. Diciamo subito – aggiunge l’assessore – che le risorse sono esigue e che non vengono risarciti i danni assicurabili, ma è possibile ottenere benefici contributivi. Vale la pena quindi fare la segnalazione”.

“Sapevamo che non sarebbe stato facile, – ha commentato il sindaco Graziano Calanna insieme con l’assessore Di Mulo – ma tutte le strade vanno percorse. Inviteremo i produttori che avuto i danni maggiori ad effettuare le segnalazioni. Noi, ovviamente, rimarremo al loro fianco”.