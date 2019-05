Moldavia: il pianista etneo Pappalardo e il tenore Cresca ambasciatori della cultura italiana

Saranno il pianista etneo Gianfranco Pappalardo Fiumara e il tenore Roberto Cresca gli ambasciatori della cultura italiana in Moldavia. Il prossimo uno giugno, in occasione del 73esimo anniversario della repubblica, i due maestri saranno impegnati in un evento organizzato dall’ambasciata italiana al teatro di stato di Chisinau.

I due artisti saranno ospiti di un forum economico dedicato alla cultura e al vino che vedr protagoniste aziende italiane ed enti pubblici. All’evento parteciperanno anche rappresentanti della regione siciliana e del parco archeologico della valle del templi che presenteranno le iniziative a sostegno del turismo siciliano.

“L’iniziativa che ci vede coinvolti rappresenta un prestigioso incontro tra l’arte e l’imprenditoria – commenta soddisfatto il tenore Roberto Cresca – Sinergia che deve coinvolgere sempre di più il mondo culturale. Rappresentare l’Italia all’estero attraverso l’opera lirica è importante perché l’opera lirica può rappresentare un importante veicolo per la divulgazione della cultura italiana nel mondo e, nello stesso tempo, un’attrazione turistica”.

Si dice onorato di rappresentare la cultura italiana il maestro Gianfranco Pappalardo Fiumara. “Siamo stati invitati molte volte in qualità di ambasciatori della cultura italiana in diverse parti del mondo – spiega Pappalardo Fiumara – Ringrazio la Farnesina e l’ambasciatore per il prezioso invito in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica. Siamo all’estero per onorare l’opera e la Repubblica e siamo orgogliosi di esserci perché l’Italia è la patria di Verdi, Bellini e Puccini. Il tema di quest’anno è il legame tra cultura ed imprenditoria, il rilancio in chiave turistica dei percorsi culturali, dei nostri storici teatri, della nostra identità. Sarebbe importante creare un vero connubio tra pubblico e privato e rilanciare così enti di formazione e fondazioni”.

I due artisti, per l’occasione, presenteranno arie di opere liriche e canzoni italiane ispirate al vino. Oltre a brani di Tosti, Leoncavallo e Puccini saranno eseguiti: Il Brindisi di Giuseppe Verdi; Dell’Elisir Mirabile ed Una furtiva lagrima di Gaetano Donizetti; l’intermezzo della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Il maestro Pappalardo Fiumara, infine, porterà all’estero l’amore per Catania e per Vincenzo Bellini attraverso l’esecuzione della Sonata in sol maggiore.