Catania: tenta di uccidere il fratello, arrestato

Agenti della polizia di Stato a Catania hanno arrestato un uomo di 56 anni T.F., per il tentato omicidio del fratello raggiunto da numerose coltellate.

Dalle dichiarazioni della vittima era risultato che era stato il fratello a colpirlo con il coltello nel popoloso quartiere San Cristoforo. Ad avvalorare la versione resa dal ferito, i riscontri dell’intervento del personale del gabinetto regionale di polizia scientifica che si è recato sul luogo del delitto. Qui è stato trovato il coltello da cucina, con lama appuntita di ben 34 centimetri, utilizzato dall’uomo per accoltellare il fratello nel corso di una lite sorta per futili motivi.

Nonostante tutto, le ferite da taglio che hanno raggiunto l’addome e la zona lombare paravertebrale non hanno destato preoccupazioni e il ferito ha riportato una prognosi di pochi giorni. Per il fratello sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.