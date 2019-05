Milazzo (Me): un arresto per furto aggravato

Agenti della polizia di Stato a Milazzo, centro del messinese, hanno arrestato una donna per furto aggravato e denunciato la sua complice.

I fatti si sono verificati domenica pomeriggio quando gli agenti della polizia sono intervenuti su richiesta degli impiegati del punto Decathlon al parco Corolla. Un vigilante aveva fermato una donna che aveva rubato diversi capi di abbigliamento da cui aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio con un paio di forbici da elettricista.

La donna, che aveva nascosto la refurtiva nella borsa, è una pregiudicata di 34 anni, Antonina Misita e dovrà rispondere di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e denunciata a piede libero per ricettazione. Nel suo portafogli, infatti, è stata trovata una carta di identità in corso di validità che risulta rubata nel 2018. Per la donna l’Autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti domiciliari.

Nel frattempo, gli agenti hanno denunciato una donna di 33 anni, pregiudicata, ritenuta sua complice nel reato di tentato furto aggravato.