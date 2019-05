Messina: palacongressi intitolato a Matteo Bottari

Il comitato Atreju interviene sull’intitolazione del pala congressi dell’università di Messina a Matteo Bottari.

“Esprimiamo grande soddisfazione per la sensibilità mostrata dal magnifico rettore e da tutta l’amministrazione universitaria nel dedicare i padiglioni del policlinico universitario a personaggi illustri del nostro ateneo; in particolare siamo molto contenti che il palacongressi sia stato intitolato alla figura del professor Matteo Bottari, intitolazione che segue a quella della casa dello studente di via Cesare Battisti, e che dimostra ancora una volta che in tutto l’Ateneo c’è la voglia di far luce sull’oscura vicenda che ha portato al suo omicidio.

Da tempo Atreju ricorda ogni anno il brutale assassinio chiedendo “giustizia”, finalmente anche l’Amministrazione universitaria ha scuarciato il velo di silenzio che avvolge questa vicenda.



Siamo inoltre molto orgogliosi per l’avvio dei lavori di ristrutturazione della biblioteca regionale, che rappresenta la fine di una storica battaglia portata avanti dalla nostra associazione fin dai primi anni 2000; ringraziamo quindi sia il rettore e sia il governo regionale, che ha finalmente ascoltato le istanze degli studenti messinesi approvando i finanziamenti per garantire a noi e alle generazioni future un’importante luogo di studio e di incontro per tutta la comunità studentesca. Complimenti Magnifico Rettore, proseguiamo in questa direzione di azioni concrete”.