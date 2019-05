Barcellona Pozzo di Gotto (Me): oncologia, si punta ad un polo di eccellenza

Questo pomeriggio il direttore generale dell’Asp di Messina, Paolo La Paglia e il dottor Francesco Ferraù, primario dell’unità operativa complessa oncologia dell’ospedale San Vincenzo di Taormina, insieme ai deputati barcellonesi Antonio Catalfamo, Pino Galluzzo e Tommaso Calderone, accompagnati dal personale medico dai sindacati locali hanno fatto visita all’ospedale di Barcellona pozzo di Gotto, nel messinese.

Motivo della visita è la scelta dei locali per l’insediamento di un laboratorio di oncologia orale nello stesso ospedale di Barcellona. Previsti quattro step, secondo quanto affermato dal direttore generale, il primo è appunto l’avvio di un ambulatorio oncologico integrato con gli altri reparti dell’ospedale e finalizzato alla diagnosi e alla somministrazione di terapie orali.

Il secondo step sarà l’implementazione alla somministrazione per iniezione, poi si passerà al reclutamento di nuovo personale e, infine, più differito nel tempo alla creazione di un polo oncologico integrato.

La scelta dei locali sarà fatta senza ingombrare gli altri reparti pre-esistenti. “Esprimiamo soddisfazione per questo progetto di eccellenza per l’ospedale di Barcellona. Diagnosi e prevenzione oncologica potranno finalmente svolgersi sul nostro territorio – dichiara l’onorevole Catalfamo a margine del sopralluogo – un servizio essenziale per i nostri cittadini costretti da anni a viaggi della speranza anche solo per effettuare la profilassi della chemio.

L’obiettivo è dotare Barcellona di un polo all’avanguardia, sul modello del San Vincenzo di Taormina, in grado di salvare vite e prevenire l’insorgere di complicazioni dovute a continui spostamenti e rimpalli tra ospedali nell’effettuare le cure e le diagnosi. Non si dovrà più arrivare a Taormina per una dignosi, un vantaggio per tutti gli abitanti della zona tirrenica”.