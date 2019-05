Tortorici (Me): verso il decreto di approvazione del Prg

L’assessorato regionale avrebbe firmato il decreto di approvazione della valutazione strategica ambientale, la cosiddetta Vas, verso il piano regolatore generale di Tortorici, centro nebroideo in provincia di Messina. Lo rende noto Carmelo Rizzo Nervo, ex sindaco per le ultime due legislature di Tortorici.

Si tratta dell’ultima fase per il piano regolatore generale. Una volta emesso il decreto, il prg dovrà andare avanti con una presa d’atto al CRU, comitato regionale urbanistica. “Quanto avevamo promesso in campagna elettorale è stato mantenuto – ha dichiarato l’ex sindaco soddisfatto – La notizia della firma mi ha estremamente soddisfatto. Ho visto coronare un’iniziativa che avevamo perseguito e sulla quale ci eravamo tanti impegnati in questi anni. Finalmente con questo atto importantissimo si chiude un iter che dura dal 1994”.