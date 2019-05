Niscemi (Cl): disoccupato incensurato con marijuana, arrestato

Un disoccupato incensurato di Niscemi, centro in provincia di Caltanissetta, è stato arrestato perché trovato in possesso di 120 grammi di marijuana in casa.

Giovedì mattina gli agenti del commissariato di Niscemi hanno arrestato Gianluca Rizzo, 36 anni, disoccupato, incensurato, colto in glagranza di reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

Di seguito ad una perquisizione domiciliare eseguita dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria, nell’abitazione dell’uomo sono stati sequestrati 120 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 140 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato condotto in commissariato e, su disposizione del pm, accompagnato agli arresti domiciliari nella propria abitazione. L’arresto è stato convalidato dal tribunale di Gela che ha disposto per gli i domiciliari.