Messina: un arresto per maltrattamenti alla madre

Maltrattamenti nei confronti della madre e resistenza a pubblico ufficiale. Sono questi i reati di cui dovrà rispondere un 31enne arrestato a Messina dagli agenti della polizia di Stato.

Gli agenti sono intervenuti a seguito della chiamata di una donna che diceva di essere stata aggredita dal figlio. Giunti sul posto, in una zona periferica di Messina, gli agenti hanno appreso che l’aggressore, messinese di 31 anni, aveva stretto le mani al collo della madre mentre dormiva, approfittando della sua condizione completamente inerte e, una volta che la donna era riuscita a svincolarsi dalla morsa, aveva ricevuto insulti e minacce di morte.

Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dagli agenti, è emerso che il figlio, assuntore di droga e spesso alcolizzato, già in passato era stato violento, ma la madre non aveva mai trovato il coraggio di denunciare il figlio.

Alla vista degli agenti, inoltre, l’uomo ha inveito contro di loro mostrando una marcata aggressività. Per questo è stato denunciato e arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale e si è proceduto al suo trasferimento nel carcere di Gazzi dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.