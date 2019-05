Patti (Me): appicca fuoco ad una palma e danneggia auto e muro, denunciato

Con fare noncurante si era avvicinato ad una palma dandole fuoco. E’ successo lo scorso 27 aprile a Patti, nel messinese, nel centro abitato. Un giovane di appena 18 anni è stato identificato dalla polizia che lo ha denunciato.

Nell’appiccare il fuoco alla palma, il giovane ha danneggiato anche un’auto parcheggiata e il muro di un’abitazione.

Per spegnere le fiamme è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Patti si sono immediatamente attivati per evitare il peggio e per comprendere l’origine dell’incendio. Grazie alle indagini svolte, è stato possibile ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Molto utile per l’identificazione del giovane è stata la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza posizionati lungo il tragitto che ha compiuto il giovane. Quest’ultimo, una volta identificato, è stato raggiunto dal personale della polizia e denunciato per danneggiamento a seguito di incendio.