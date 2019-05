Barcellona Pozzo di Gotto (Me):  controlli della “movida”, 7 denunce

Sette persone sono state denunciate dai carabinieri della stazione messinese di Barcellona Pozzo di Gotto, impegnati in controlli alla movida nel fne settimana appena trascorso.

Ieri notte i carabinieri hanno denunciato: un uomo di 66 anni per detenzione illegale di munizioni; un 29enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di 6 grammi di marijuana; un 25enne per porto di armi o oggetti atti ad offendere trovato in possesso di un coltello a serramanico; una donna per appropriazione indebita di una borsa e altre due persone per guida con tasso alcolemico superiore al limite consentito e per guida sotto l’effetto di droga; un 29enne dovrà rispondere di inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale.

Otto persone sono state segnalate alla locale prefettura quali assuntrici di sostanze psicotrope detenute per uso personale con il sequestro di 15 grammi di marijuana. Controllati complessivamente 57 automezzi e 110 persone. Contestate infrazioni al codice della strada che prevedono sanzioni penali e amministrative e sono state ritirate due patenti di guida.