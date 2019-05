Catania: “il mare che vogliamo” al Duca degli Abruzzi

“Il mare che vogliamo: pulito, biodiverso e protetto”. È il progetto che si è concluso stamattina con la proiezione, da parte dell’associazione “Marecamp”, già promotrice della giornata nazionale del mare, lo scorso 11 aprile a Catania, nell’aula magna del politecnico del mare Duca degli Abruzzi.

Un evento che ha visto la presenza degli studenti delle varie scuole coinvolte. Al tavolo della conferenza la dirigente dell’istituto Duca degli Abruzzi Brigida Morsellino, il docente della scuola Castiglione di Bronte, Placido Calì, la docente dell’istituto comprensivo a indirizzo musicale Verga di Vizzini, Camilla Grasso; il presidente dell’associazione Marecamp Onlus Dario Garofalo, il delegato territoriale di Coop Alleanza 3.0 Gisella Privitera; il direttore scientifico dell’associazione Marecamp Clara Monaco; le docenti del convitto nazionale Cutelli di Catania, Loredana Giannetto e Diana Merlino.

Parallelamente all’European Maritime Day, in programma a Lisbona, l’associazione Marecamp, con la proiezione del filmato ha voluto ribadire come i giovani siciliani giochino un ruolo fondamentale nella tutela del mare, anche attraverso piccoli gesti che sono in grado di fare la differenza.

Concetti sposati in pieno anche dalla dottoressa Morsellino che nel corso della manifestazione ha ribadito come “il mare è sempre stato fonte di ricchezza, di unione, di commerci e di aggregazione un mezzo per conoscere, condividere e unire. Oggi però – prosegue la dirigente del Duca degli Abruzzi di Catania – assistiamo ad un momento dove questa grande ricchezza viene distrutta ed oltraggiata perché qualcuno non si riesce a capire l’ecosistema di vitale importanza che ci circonda. Ben vengano questo tipo di iniziative e, anzi, colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono attivati affinché questo evento potesse riscuotere il successo che merita”.