Tortorici (Me): verso i festeggiamenti del patrono

Oggi e domani i rintocchi della campana del Duomo di Tortorici riecheggeranno per la vallata ricordando a tutti gli imminenti festeggienti primaverili in onore del patrono San Sebastiano.

Quest’anno il campanile della chiesa di Santa Maria Assunta splende di una nuova luce, un faro donato dall’associazione. “Il campanile deve essere – fanno sapere dall’associazione -il faro per la comunità, un punto di riferimento. Il nuovo farò permette di illuminare e dare nuova luce a questa splendida opera architettonica”.

Intanto stasera inizieranno i festeggiamenti per il patrono con la celebrazione del vespro solenne.

Questa sera Alessandro Aiello e Giuliana Di Stefano allieteranno i cittadini con lo spettacolo “piacere, siamo i badaboom”. Il duo comico è appArso in programmi televisivi come “Insieme”, “Sicilia cabaret” e “Made in Sud”. Per la prima volta dopo decenni ritornano anche gli spettacoli in piazza la sera della vigilia. Sicuramente un passo in più per fare ritornare la festa del patrono, già particolarmente sentita e partecipata, ad essere un’attrattiva anche per i paesi vicini.

Domani poi al termine della messa cantata delle undici animata dai cori delle parrocchie del centro nebroideo, si svolgeranno i festeggiamenti principali con la processione per le vie del paese che terminerà con il consueto balletto della vara in piazza Duomo.

Nella foto un particolare della festa dello scorso gennaio in uno scatto di Valentina Foti che si è aggiudicata il premio del primo concorso “fotografiAmo San Sebastiano” organizzato dall’associazione i nudi.