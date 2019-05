Tortorici (Me): la scuola adotta il mulino della Ferrera

Domani mattina gli studenti dell’istituto comprensivo uno di Tortorici adotteranno il mulino della Ferrera. La manifestazione si inserisce nell’ambito del progetto “La scuola adotta un monumento” e partecipa anche alla terza giornata nazionale “Ama”.

L’appuntamento è per domani dalle 09.30 alle 12.30. I ragazzi sono già pronti per un’avventura nel territorio oricense, per conoscere le tradizioni e l’arte che arricchiscono la cultura dei luoghi. I ragazzi effettueranno una visita guidata del mulino con una escursione naturalistica con un laboratorio didattico fotografico.