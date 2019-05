Caltanissetta: 80 panetti di hashish nel trolley, giovane in manette

Una ragazza di 25 anni è stata arrestata dagli agenti della polizia di Stato di Caltanissetta perché trovata in possesso di 80 panetti di hashish che aveva nascosto nel trolley.

Domenica mattina gli agenti hanno arrestato Ikpefua Becky, nigeriana, colta in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. La donna è stata fermata e sottoposta a controllo da una pattuglia della polizia di Stato, in servizio di controllo del territorio, mentre percorreva a piedi via Cavour in direzione corso Vittorio Emanuele.

La venticinquenne, che trascinava un trolley, alla vista degli agenti ha tentato di accelerare il passo nel tentativo di eludere il controllo. Di seguito alla perquisizione del bagaglio, gli agenti hanno trovato, nacsosti tra i vestiti, circa 8 kg di hashish. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato un introito illecito di circa 80 mila euro.

L’arrestata è stata condotta in questura e, su disposizione del pm di Caltanissetta, condotta nel carcere di Agrigento dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.