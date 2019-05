Santa Teresa di Riva (Me) ottiene la bandiera blu

Ha ottenuto la bandiera blu 2019 la spiaggia di Santa Teresa di Riva, nel messinese. Già dal 2017 la cittadina jonica è stata insignita di questo importante riconoscimento da parte di Fee Italia, a seguito di un’attenta valutazione inerente non solo la qualità delle acque, ma anche i servizi delle spiagge.

“Riuscire ad ottenere questo riconoscimento – dichiara il sindaco Lo Giudice – è stata una grande conquista per la nostra comunità, che ci ha dato la possibilità di certificare in modo inconfutabile quanto di buono è stato fatto in questi anni, oltre che l’enorme potenzialità turistica dell’intera zona jonica messinese”.

“Riconfermarsi anche nel 2019, per il terzo anno consecutivo, dimostra che il percorso intrapreso deve proseguire per migliorare la nostra comunità, rendendola sempre più vivibile e accogliente; dal 2017 i dati turistici inerenti le presenze nei nostri B&B e case vacanze sono più che raddoppiati, oltre alle numerose strutture che sono nate e che sono in corso di realizzazione”.

“Il merito va a tutta la comunità – conclude Lo Giudice – ai nostri concittadini che sono sempre al nostro fianco nelle strategie messe in campo in tema di sostenibilità ambientale e ci danno la possibilità di raggiungere traguardi importanti come la raccolta differenziata che ci vede tra i primi comuni siciliani ben oltre il 75%, così come la bandiera Lilla, inerente l’accessibilità al turismo, ttenuta per la prima volta quest’anno come secondo comune siciliano”.

Alla cerimonia tenutasi oggi a Roma presso la sala convegni del CNR oltre il Sindaco e deputato regionale Danilo Lo Giudice, erano presenti l’Assessore alla cultura Annalisa Miano e il consigliere comunale Santino Veri.