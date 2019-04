Tortorici (Me): amministrative, ecco i consiglieri

Una vittoria arrivata dopo un’agguerrita campagna elettorale, quella di Emanuele Galati Sardo e del gruppo “Uniti per cambiare Tortorici”. In consiglio comunale siederanno moltissimi volti nuovi, sia sugli scranni della maggioranza che della minoranza. Otto saranno i consiglieri della lista a sostegno del sindaco Emanuele Galati Sardo e quattro quelli della lista “Insieme per Tortorici”.

Della maggioranza consiliare primo fra gli eletti è Andrea Vanadia Bartolo con 248 voti, giovane molto noto nel paese perché impegnato nel sociale e organizzatore nel corso degli anni di diverse manifestazioni ricreative. Lo segue Luisa Foraci, designata vicesindaco, con 212 preferenze. E, ancora Vincenzo Lupica Spagnolo che sarà il presidente del consiglio, con 195 preferenze. Seguono Pina Di Marco, 180 voti; Carmela Paterniti Martello, 177 voti, assessore designato; Lucia Foti Randazzese, 175 voti; Alessio Tilenni Scaglione, 166 preferenze; Carmelo Trusso Cafarello con 145 voti. Essendo la Martello e la Foraci, assessore designato la prima e vicesindaco la seconda, in consiglio dovrebbero entrare anche Riccardo Mazzurco Masi, il più giovane della lista, con 133 voti e Maria Grazia Tindara Basile con 131 preferenze.

All’opposizione, oltre al vicesindaco uscente nonché candidato a primo cittadino Antonio Paterniti Mastrazzo della lista “Insieme per Tortorici”, che ha ottenuto 1434 voti, ci saranno l’assessore uscente Sebastiano Conti Mica con 333 preferenze; Flavia Galbato Muscio, 270 voti e Flavia Elisabetta Marino con 268 preferenze. Domani pomeriggio si terrà la cerimonia di proclamazione del sindaco alle 17.30.

Di seguito i voti dei candidati di tutte e tre le liste

Lista “Tortorici terzo millennio” – candidato a sindaco Maurilio Foti – 1063 preferenze

Candidati al consiglio:

Bevacqua Nella Natalia 118

Calà Lesina Merilin Antonina 275

Calà Scarcione Sebastiano 190

Cantali Agata 62

Di Paola Daniela Caterina Carmela 74

Faranda Massimo Giuseppe 160

Iuculano Antonino 170

Conti Taguali Giuseppe 97

Manera Ilenia 201

Musarra Pizzo Salvatore 66

Paterniti Varata Matteo 160

Paterniti Barbino Rosita 165

Assessori designati: Daniela Di Paola, Matteo Paterniti Varata

Lista “Insieme per Tortorici – Antonio Paterniti sindaco”, candidato a sindaco Antonio Paterniti Mastrazzo: 1434 preferenze

Candidati al consiglio:

Rosario Maria Agatino Contiguglia 174

Carmelo Ciancio 192

Sebastiano Conti Mica 333

Manuela Corrao 117

Sebastiano Destro Pastizzaro 196

Antonella Foti 207

Flavia Galbato Muscio 270

Sebastiano Iuculano 180

Carmelina Lupica Cristo 144

Elisabetta Marino Flavia 268

Antonino Parasiliti 110

Michela Salvà Babbalacchio 156

Assessori designati: Dario Paterniti Martello e Flavia Galbato Muscio

Lista “Uniti per cambiare Tortorici” candidato a sindaco Emanuele Galati Sardo – 1460 preferenze

Candidati al consiglio:

Mauro Agostino Ninone 106

Maria Grazia Tindara Basile 131

Pina Di Marco 180

Luisa Foraci 212

Lucia Foti Randazzese 175

Carmela Lupica Rinato 103

Vincenzo Lupica Spagnolo 195

Riccardo Mazzurco Masi 133

Carmela Paterniti Martello 177

Alessio Tilenni Scaglione 166

Carmelo Trusso Cafarello 145

Andrea Vanadia Bartolo 248

Assessori designati: Carmela Paterniti Martello, Mauro Agostino Ninone.