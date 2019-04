Gravina di Catania (Ct): torna la musica protagonista alla sala delle arti

Da venerdì 26 a lunedì 29 aprile 2019la Sala delle Arti del parco Borsellino ospiterà la rassegna “Gravina in Jazz / Waiting international jazz day”. L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso con il coordinamento dell’assessore alla Cultura e allo Spettacolo Patrizia Costa.

La rassegna si terrà in contemporanea al festival internazionale riconosciuto patrimonio Unesco che avrà luogo in tutto il mondo. Le note in libertà della tradizione musicale che nasce all’inizio del XIX secolo, approdano a Gravina di Catania con un parterre di artisti che per quattro giorni si esibirà in repertori classici e contemporanei. All’interno del programma è previsto anche un incontro letterario.

Il programma: Venerdì 26 aprile “Jazz in Time” – Giulia La Rosa Trio | ore 21:00

Giulia La Rosa voce, cajon; Giuseppe Finocchiaro pianoforte, Carmelo Venuto contrabbasso

Sabato 27 aprile Scaramuzzino/Maugeri 4et | ore 21:00

Orazio Maugeri sax, Francesco Scaramuzzino pianoforte, Marco Carnemolla contrabbasso, Antonio Petralia batteria

Domenica 28 aprile “Samyr Guarrera Trio” (S.E.M.) | ore 21:00

Samyr Guarrera sax, Marco Genovese tastiere, Mauro Capano batteria

Lunedì 29 aprile Rosa Brunello, contrabbasso | ore 20:30 – Francesco Vaccaro 4et. | ore 21:30

Francesco Vaccaro sax, Gaetano Rubulotta pianoforte, Riccardo Grosso contrabbasso, Michele Territo batteria

Incontri di Letteratura:

sabato 27 aprile, ore 18:15 – Veronica Tomassini presenta Mazzarrona, con S. Massimo Fazio

domenica 28 aprile, ore 18:15 – Marco Iacona disamina la musica, con Antonella Guglielmino