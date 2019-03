Caltanissetta: due denunce per tentata truffa dello specchietto

Un uomo e una donna, specialisti della truffa, sono stati rimpatriati oggi a Caltanissetta con foglio di via obbligatorio, con divieto di fare ritorno nella città.

Ieri gli agenti della sezione volanti hanno denunciato la coppia, 28 e 50 anni, entrambi residenti in un comune dell’agrigentino, gravati da numerosi precedenti giudiziari per i reati di tentata truffa e danneggiamento.

Ieri mattina la coppia, in via dei Mille, a bordo di una bMW di colore grigio, hanno tentato di truffare un 50enne che transitava a bordo di una Dacia. La vittima ha sentito un forte rumore provenire dalla fiancata della propria auto, causato da qualche oggetto lanciato sul mezzo e, subito dopo, è stato affiancato dall’auto dei truffatori che si sono lamentati del danneggiamento subìto allo specchietto della loro auto.

L’autista della Dacia, che non ha abboccato al tentativo di truffa, ha proposto la constatazione amichevole dell’incidente, con la compilazione dell’apposito modulo e i truffatori, che chiedevano soldi in contante, si sono allontanati.

Di quanto accaduto il conducente della Dacia ha avvertito la polizia, fornenro il numero di targa della BMW. Diramata la nota di ricerca dalla sala operativa della Questura, poco dopo, l’auto è stata fermata da una pattuglia della Polizia di Stato in via Senatore Giuseppe Alessi, mentre stava per lasciare Caltanissetta. Dal controllo al database del Ministero dell’Interno è emerso che i due occupanti dell’auto sono due specialisti nel commettere la c.d. “truffa dello specchietto”, con numerosi precedenti giudiziari per reati contro il patrimonio.

Entrambi sono stati più volte colpiti dalla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno in diversi comuni siciliani. Oltre alla denuncia per tentata truffa e danneggiamento nei confronti degli stessi, il Questore ha emesso un foglio di via obbligatorio, con divieto di fare ritorno nel comune di Caltanissetta, per entrambi.