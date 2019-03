Milazzo (Me): gli alunni del Majorana incontrano la scrittrice Giusi Parisi

Si è svolto nell’aula magna dell’istituto Majorana di Milazzo (Messina) nell’ambito del progetto lettura, un incontro con la scrittrice Giusei Parisi. Parisi è autrice del libro “Io, bullo”.

Fra le pagine del libro una storia vera di bullismo e di riscatto che porta il protagonista della storia, Alessandro, a capire gli errori della sua condotta.

L’evento è stato possibile, per la prima volta, non solo per i ragazzi delle prime, ma anche per quelli delle medie dell’istituto comprensivo 3 di Milazzo, accomunati quest’anno dallo stesso dirigente, Stello Vadalà.

Canzoni rap che hanno sintetizzato la storia del libro, drammatizzazioni delle parti più salienti, filmati, letture emotive, dati Istat sul bullismo, un sondaggio svolto dai ragazzi a scuola, possibili finali alla storia narrata e numerose domande rivolte all’autrice hanno vivacizzato l’incontro.

La scrittrice si è commossa e divertita, poi ha trattenuto con grande empatia la numerosa platea di ragazzini affascinati dalla sua cordialità parlando del fenomeno bullismo, delle sue cause, delle modalità e sfumature che presenta a seconda dei contesti. Ha affermato che oggi più che mai è doveroso nelle scuole affrontare il problema, sviluppare un’educazione che insegni il rispetto degli altri e, soprattutto, cercare di capire gli atteggiamenti del bullo che quasi sempre nascono da una situazione di disagio sociale, familiare, ambientale. Il bullo quasi sempre ha bisogno di un abbraccio che lo smonti e che gli mostri che può essere amato senza essere temuto.