Palermo: “i colori del centro oculistico San Lorenzo”

Sarà il colore il tema del prossimo “aperitivo della salute” organizzato dal Centro Oculistico San Lorenzo, presso i suoi locali in via Vaccarini 1 a Palermo.

I colori percepiti e i danni oculari che possono portare a non vederli più. I colori a tavola, ognuno con il suo significato nutritivo. I colori nell’arte, con la splendida mostra dell’artista palermitana Vanessa Russo. Ed infine i colori della birra… ad allietare i palati dei presenti, infatti, una degustazione di birre artigianali siciliane: una bionda Hora Benedicta Abbey Ale, una ambrata Bruno Ribadi – Special Ale ed una nera Paul Bricius Hora Benedicta Abbey Ale – Monastic, presentate da beer sommelier Maurizio Intravaia.

Il Centro mostra già la sua innovatività a livello prettamente medico-sanitario. Gli strumenti di ultima generazione, le linee guida che ciascun medico segue durante ogni visita oculistica, la second opinion gratuita data da un board di ultra specialisti nei i casi più complessi, gli spazi ampi e moderni, l’area bimbi, la facilità di prenotazione e i costi accessibili… tutti elementi che lo rendono reattivo alle sempre nuove e più complesse esigenze del ” paziente moderno”

L’aperitivo della salute, che il Centro Oculistico San Lorenzo ha già sperimentato, vuole essere un nuovo format di incontro con i propri pazienti, un momento in cui riunirsi e sviluppare non solo socialità ma anche nuove e condivise conoscenze e interessi. Il primo esperimento ben riuscito in occasione della sua inaugurazione è stato “Occhio di Vino: dal resveratrolo all’arte”.