Cinema: “Tutto liscio” con la Cucinotta verso Hollywood?

“Tutto lisco”, il nuovo film di Igor Maltagliati con la messinese Maria Grazia Cucinotta, sarà presentato in anteprima mondiale a Los Angeles. Protagonisti della pellicola, oltre alla Cucinotta, anche Piero Maggiò, Ivano Marescotti, Raoul e Mirko Casadei, Giuseppe GIacobazzi, Samuele Sbrighi e Serena Grandi.

Tutto liscio porterà ad Hollywood una storia sulla Romagna e i suoi valori. Sarà proprio l’attrice messinese la presidentessa del quattordicesimo Los Angeles Italia film fashion and art fest in programma dal 17 al 23 febbraio prossimi.

Los Angeles, Italia 2019 sarà dedicato al grande Francis Ford Coppola, che compirà ottant’anni il prossimo 7 aprile, ed alla città di Matera, capitale europea della cultura 2019. Al Teatro Cinese di Hollywood, la classica manifestazione accenderà i riflettori sulle eccellenze nazionali ed italoamericane nei giorni che precedono la notte degli Oscar, il 24 febbraio con proiezioni gratuite, premiazioni, anteprime e concerti.

Il festival è promosso dall’Istituto Capri nel mondo con sostegno del MIBAC – Dg Cinema, il patrocinio del MAECI, la partecipazione dell’ICE insieme a Intesa Sanpaolo, Ambi Media Group, Tatatu, Rainbow Group, Rai Com, Medusa ed Isaia.

La splendida Cucinotta, nella locandina in abito Cinzia Diddi, è stata scelta come presidentessa del Los Angeles Italia – Film Fashion and Art Fest (Los Angeles, Italia – Friends Club) e sarà la nostra portavoce ufficiale, racconterà la storia di una band decisa a riscattarsi e a far conoscere a tutti la bellezza del ballo liscio.

Nel cast di Tutto Liscio non mancano attori di punta del cinema italiano, ma anche giovani promettenti da tenere d’occhio. Brando Brown (Piero Maggiò) è un cantante neo melodico di terza generazione. Porta avanti un gruppo di musica folk romagnola, i ‘’Tutto liscio”, proprio suo nonno Primo Bruni, conosciuto come “Brown”, per la sua passione per James Brown che morì, casualità della sorte, lo stesso giorno della nascita della figlia di Brando, Giulia (Emma Benini, qui al suo esordio cinematografico).

Unico punto d riferimento di Brando è il padre Stefano (Ivano Marescotti) , con il quale si relaziona spesso alla ricerca di risposte che tardano ad arrivare. I “Tutto Liscio” attraversano una crisi e rischiano lo scioglimento. Luana, (Alessandra Chieli), voce femminile del gruppo, spalleggiata dal suo manager romagnolo Rick (Giuseppe Giacobazzi), decide di abbandonare il gruppo.

Giulia, aiutata da Jackson (Samuele Sbrighi), il più caro amico di Brando, progetta uno stratagemma per cercare di risollevare le sorti del gruppo musicale, coinvolgendo sua madre Anna (Maria Grazia Cucinotta), ex moglie di Brando ed ex prima voce storica dei “Tutto Liscio”, ormai ritiratasi dalle scene, per farli partecipare ad un contest internazionale di liscio. Se i “Tutto Liscio” vincono la loro fama garantirà mesi e forse anni di concerti e quindi successo, ma purtroppo le possibilità non sono molte. Devono confrontarsi con diversi gruppi fra cui spicca l’Orchestra Casadei con Mirko e Raoul Casadei il Re del liscio.

Abbandonati dalle mode e dalle loro voci femminili, riusciranno Brando Brown e i “Tutto Liscio” a tornare a splendere nel panorama della musica pop-folk?