Trapani: aeroporto, nominata la commissione per la scelta del dg

La regione siciliana ha nominato i membri della commissione che saranno chiamati a scegliere il nuovo direttore generale dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi.

“Il nome del nuovo manager – commenta Paolo Angius, presidente della società di gestione – potrebbe essere comunicato entro il 15 genaio. Auspico che il omune di Marsala, nella propria qualità di capofila, possa con l’aiuto della Regione, senza ulteriori indugi dare impulso all’ultima parte di gara, per l’assegnazione dei lotti restanti, per la promozione territoriale e contribuire a generare così nuove presenze turistiche”.

Insieme al consigliere di amministrazione Saverio Caruso e a Gerlando Piro, presidente del collegio sindacale, il presidente di Airgest, Paolo Angius ha consegnato una targa alla consigliera dimissionaria Elena Ferraro. “La dottoressa Ferraro è stata una presenza autorevole e appassionata per l’aeroporto Vincenzo Florio – ha affermato il presidente Angius -. Con lei sono stati nove mesi di lavoro positivo e intenso. Ha svolto una funzione importante di coesione con il territorio e con le istituzioni”.

“È stato un onore lavorare con questo cda – ha sottolineato la consigliera uscente Elena Ferraro – nell’ottica dello sviluppo dello scalo e nell’interesse del mio territorio. Ringrazio tutti i sindaci con cui ho attivamente collaborato, ogni singolo dipendente, il collegio sindacale e i colleghi del cda, in particolare il presidente Angius perché la sua gestione condivisa con tutto il cda, ha evidenziato serietà e trasparenza oltre che grande esperienza e professionalità. Il mio impegno in questa provincia continuerà in maniera più incisiva e con lo stile che mi caratterizza”.