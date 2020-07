Santa Maria di Licodia (Ct): sgominata banda di razziatori d’uva

Una banda di razziatori d’uva è stata sgominata nel catanese, precisamente a Licodia Eubea dai carabinieri che hanno arrestato in flagranza sei persone per furto aggravato in concorso di uva.

Le manette sono scattate ai polsi di Salvatore Tirri, 39 anni; Davide Leonardi, 40 anni; Giovanni Scamporrino, 37 anni; Gianluca Sanfilippo, 36 anni; Giuseppe Mazzone, 31 anni e Agatino La Vecchia, 29 anni. Due di loro erano su un furgone Fiat Ducato scortato da una Ford Ka su cui viaggiavano gli altri quattro indagati intercettati dai militari dell’arma in contrada Mangalavite-Corvo.

A conclusione di un pericoloso inseguimento i due mezzi sono stati bloccati e le sei persone fermate. Nell’auto sono stati trovati arnesi da scasso e circa 3 tonnellate di uva da tavola tipo Vittoria, rubata in un vigneto di contrada Ragoleto di Licodia Eubea che è stata restituita al legittimo proprietario.

Poche ore prima i militari dell’Arma, in contrada Grassura, avevano messo in fuga dei malviventi costretti ad abbandonare sul posto un’Alfa Romeo 156 che trasportava oltre 1.000 kg di uva da tavola, rubata a Caltagirone in un vigneto. In questo caso i banditi erano riusciti a scappare, ma la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.