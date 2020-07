Arte senza frontiere, da Comiso ad Aviano

L’arte non si ferma. Da Comiso, centro in provincia di Ragusa, con Roberto Guccione, arriva al Castello di Aviano “l’arte senza frontiere” organizzata dall’associazione La via dell’arte di cui Guccione è direttore artistico. La collettiva internazionale d’arte si terrà dall’11 al 18 luglio prossimo con l’inaugurazione prevista a villa Policreti sabato 11 luglio alle 18.00.

Un appuntamento realizzato con il patrocinio dell’istituto nazionale Tumori-Cro di Aviano, della federazione italiana Exallievi ed Exallieve di Don Bosco, del comune di Aviano e dell’hotel Villa Policreti.

Più di 55 gli artisti provenienti da Malta, Ungheria, Germania, Ucraina, Francia, Austria, Olanda e Slovacchia che metteranno in vetrina le loro opere fino al 18 luglio. Una settimana in cui villa Policreti si trasformerà in una cittadella dell’arte.

Un’iniziativa voluta ed organizzata dal vulcanico direttore artistico Roberto Guccione le cui opere si possono trovare esposte al ministero degli Interni e in diverse ambasciate dei paesi membri della comunità europea.

“Dobbiamo ritornare alla normalità della vita quotidiana – afferma Guccione – e bisogna investire nel territorio di Aviano, grazie anche alla collaborazione dell’amministrazione comunale e dell’istituto nazionale tumori poiché vogliamo colorare la città e la sofferenza. L’arte è la manifestazione della vita, della natura, del reale, dell’infinito di cui ogni artista con l’opera d’arte cerca di rappresentare. L’arte è, in tutte le sue forme, la manifestazione più nobile del genio umano. Nell’arte, creandola e godendone – conclude Guccione – l’umanità si riconosce nella sua più alta essenza e nelle sue più nobili virtù”.

Ospiti dell’inaugurazione della collettiva d’arte saranno: Maria Grazia Cianciulli, dirigente Miur; Ilario De Marco Zompit, sindaco di Aviano; Francesca Tosolini, direttore generale Cro Aviano; Silvia Franceschi, direttore scientifico Cro Aviano; Aldo Mariotto, direttore sanitario Cro Aviano; Cristina Zavagno, direttore amministrativo Cro Aviano; Mario Tubertini, direttore generale Montecatone Rehabilitation Institute SpA; Vincenzo Canzonieri, Cro Aviano ed Università di Trieste; Luca Semeraro, Fondazione Maugeri – Pavia; ten.col. Luca Zoldan, medico di stormo Pan Frecce Tricolori; Donatella Canizzaro, imprenditrice e Monica Cerin, imprenditrice.

La Collettiva di Aviano avrà come critico d’arte Nicoletta Rossotti e si avvarrà nell’organizzazione della direttrice di Villa Policreti Maria Cancian. La Collettiva sarà inaugurata sabato 11 luglio alle ore 18.00; la mostra rimarrà aperta tutti i giorni, sino al 18 luglio, dalle ore 11 alle ore 19. La manifestazione sarà presentata dal giornalista Valerio Martorana, componente della Presidenza della Federazione Italiana Exallievi ed Exallieve di Don Bosco e direttore della rivista Voci Fraterne.

Ecco l’elenco degli artisti che esporranno le loro opere: