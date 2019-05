San Vito Lo Capo (Tp): esercitazione del reparto di soccorso

Ieri a San Vito Lo Capo, nel trapanese, nei campetti di calcio di via Faro si terrà un’esercitazione del reparto di soccorso del 12esimo reggimento carabinieri Sicilia, ufficio comando, sezione operazionie logistica.

Simulando un evento sismico, i militari dell’Arma, guidati dal colonnello Salvatore Sgroi, hanno effettuato tutta una serie di operazioni per allestire, in tempi celeri, un vero e proprio campo per accogliere gli sfollati montando tende, cucine e un ospedale e creando una centrale operativa con un ponte radio di collegamento per assicurare la comunicazione con gli altri centri operativi.

È stata effettuata anche la simulazione di un’operazione antisciacallaggio per prevenire i furti nelle abitazioni e nei negozi, chidendo alcune strade al traffico veicolare e pedonale. Un’esercitazione a tutto campo, con un intervento dall’alto anche di un elicottero dei Carabinieri.

Alla cerimonia dell’alza bandiera sono intervenuti il prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi; il sindaco Giuseppe Peraino assieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, insegnanti e studenti dell’istituto comprensivo Lombardo Radice Fermi, il plesso Fermi di San Vito Lo Capo e le due classi qunte della scuola primaria.

Al termine dell’esercitazione il sindaco ha ringraziato il reparto di soccorso del dodicesimo reggimento carabinieri e tutti coloro che hanno preso parte all’esercitazione.

La classe V E della scuola primaria ha ricevuto un riconoscimento dal colonnello SGroi per essersi particolarmente distinta nella prova di evaciazione, sia per la tempistica sia per la metodologia e il rispetto delle regole.

“E’ stato bello vedere gli studenti, attori principali della prova di evacuazione, entusiasti di ammirare da vicino il lavoro dei carabinieri, ascoltare la piccola fanfara presente che ha eseguito l’inno nazionale. Inoltre, hanno avuto la possibilità di entrare nell’elicottero militare e fare delle foto”.

Tutto questo è stato possibile grazie alla supervisione dei loro insegnanti. A loro, alla dirigente scolastica Ciotta e alla vice preside Campo, va tutto il nostro ringraziamento – prosegue il primo cittadino – per la partecipazione a questa giornata formativa, importante per tutti noi. Ovviamente speriamo che non debba mai verificarsi un evento calamitoso del genere, in ogni caso esercitazioni di questo tipo sono sicuramente utili per essere preparati in un’eventuale situazione di emergenza”.