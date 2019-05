Mistretta (Me): un arresto per detenzione abusiva di armi

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia messinese di Mistretta hanno arrestato B.L., 64 anni, ritenuto responsabile di detenzione abusiva di armi comuni da sparo.

A seguito di un servizio finalizzato al contrasto della detenzione clandestina di armi, i militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo e hanno trovato una carabina ad aria compressa calibro 4.5 mm, due pistole lanciarazzi, una calibro 6 e una calibro 9, tutte prive di matricola, complete di munizionamento ed innesco e di 26 razzi.

Le armi erano detenute illegalmente perché il loro possesso non era stato denunciato all’autorità di polizia di Stato. Le armi e le munizioni, in ottimo stato di conservazione, sono stati sottoposti a sequestro e l’uomo è stato arrestato per detenzione abusiva di armi comuni da sparo.

Questa mattina l’arrestato è comparso avanti al giudice del tribunale di Patti per l’udienza di convalida, all’esito della quale l’arresto operato dai carabinieri è stato convalidato ed al 64enne è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora.