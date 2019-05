Milazzo (Me): parte l’iniziativa #plasticFreeGC

Il comando generale del corpo delle capitanerie di porto ha lanciato la campagna di comunicazione ed educazione ambientale in materia di lotta alla dispersione delle microplastiche nell’ambiente marino e costiero, dal nome #PlasticFreeGC.

Oggi a Milazzo, nel messinese, gli agenti della guardia costiera hanno realizzato un importante evento di educazione ambientale in collaborazione con le associazioni ambientaliste Legambiente, Marevivo e LassaPeddiri e rappresentanti dalle amministrazioni di alcuni comuni costieri, hanno effettuato la pulizia dell’arenile del litorale con la partecipazione di studenti di alcuni istituti scolastici e della cittadinanza.

L’evento, che si è svolto contemporaneamente presso le spiagge dei comuni di Patti, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Torregrotta e Venetico e che ha visto la partecipazione anche dei comuni di San Filippo del Mela e Monforte San Giorgio, vuole consolidare un percorso “consapevole” di tutela dell’ambiente marino nonché di difesa e riqualificazione del territorio, perseguendo gli obiettivi condivisi del contrasto alla produzione e dispersione dei rifiuti in ambiente marino costiero.

L’iniziativa ha visto la partecipazione massiccia ed entusiasta dei ragazzi di numerosi istituti scolastici, circa 600 studenti accompagnati dai propri insegnanti, che si sono prodigati per tutta la mattina nella raccolta di rifiuti, prevalentemente di plastica, successivamente conferiti a ditte specializzate a cura delle competenti amministrazioni comunali.

La guardia costiera di Milazzo ha stipulato un protocollo d’intesa sul tema della formazione e sensibilizzazione in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero per l’attuazione di programmi di prevenzione e riduzione dell’utilizzo della plastica, con associazioni ambientaliste, istituti scolastici ed amministrazioni comunali che sarà formalizzato in tempi brevi.