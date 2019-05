Milazzo (Me): convenzione del Majorana con il 41esimo stormo di Sigonella

È stata siglata la convenzione dell’istituto Ettore Majorana di Milazzo, nel messinese, con il 41esimo stormo di Sigonella. Si tratta di una convenzione per i percorsi di alternanza scuola-lavoro destinati agli allievi della specializzazione trasporti e logistica conduzione del mezzo aereo (ex aeronautico).

Grazie a questo accordo, gli studenti della quarta A CR dal prossimo 10 giugno prenderanno parte ad uno stage all’aeroporto militare di Sigonella, sede del 41° stormo AntiSom, durante il quale si alterneranno tra i vari reparti della base, con l’opportunità di consolidare le competenze acquisite nelle aule e nei laboratori della scuola.

Nel corso della breve cerimonia, è stato sottolineato come il rinnovo della convenzione rappresenti l’ulteriore consolidamento della sinergia che da alcuni anni accomuna il majorana e l’aeronautica militare in una collaborazione che, come ha sottolineato il dirigente scolastico, Stello Vadalà, “non ha soltanto lo scopo di formare professionisti di sicuro ed elevato valore specialistico, ma anche di promuovere il senso di appartenenza allo Stato e alle istituzioni”.

Il comando aeroporto Sigonella, gerarchicamente dipendente dal comando forze di supporto speciali dell’aeronautica militare, nell’ambito dei servizi alla collettività, fornisce supporto di linea volo 24 ore al giorno tutto l’anno a velivoli militari e di Stato, nonché a quelli per il trasporto aereo sanitario di organi e di pazienti bisognosi ed in imminente pericolo di vita.

Inoltre, è responsabile della fornitura dei servizi del traffico aereo all’interno della zona di controllo denominata Catania, che comprende i cieli della Sicilia orientale e dei mari adiacenti, ivi compresi gli aeroporti di Sigonella, Catania-Fontanarossa e Comiso.