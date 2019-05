Messina: sabato la serata finale del Fotogramma d’oro

Si concluderà sabato, 25 maggio, la cinquantunesima edizione del Fotogramma d’oro. Appuntamento al multisala apollo con la serata finale che assegnerà i premi ai cortometraggi vincitori del concorso.

Saranno attribuiti: il fotogramma d’oro, d’argento e di bronzo, assegnati dalla giuria tecnica presieduta da Francesco Calogero; il fotogramma d’oro Trinakrios, assegnato al miglior corto girato in Sicilia da autore nato in Sicilia e/o che vive ed opera nell’isola e il fotogramma d’oro campus, assegnato dalla giuria composta da studenti universitari che frequentano un tirocinio formativo organizzato in virtù di una convenzione stipulata tra la federazione nazionale cinevideoautori e l’ateneo di Messina.

L’evento, che rappresenta un punto di riferimento internazionale nel settore dei cortometraggi indipendenti, è organizzato dalla federazione nazionale cinevideoautori presieduta da Francesco Coglitore.

L’edizione 2019 del fotogramma d’oro è dedicata ad Adolfo Celi e domani, venerdì 24 maggio, è in programma un omaggio all’attore e regista messinese. Alle 17.30 si svolgerà la proiezione del documentario “Adolfo Celi – un uomo tra due culture” di Leonardo Celi, alla quale seguirà un’intervista al figlio Leonardo a cura di Nino Genovese.

Sabato 25 maggio, giornata conclusiva del premio, gli appuntamenti si susseguiranno. La mattina è previsto un suggestivo incontro con gli autori sulla motonavev Telepass, realizzato in collaborazione con Caronte & Tourist.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, si terrà una masterclass con Francesco Calogero nel corso della quale saranno proiettate alcune clip delle opere del regista e a cui seguirà un dibattito con gli studenti e il pubblico presente, moderati da Marco Bonardelli. L’incontro si concluderà con la consegna del premio alla carriera a Francesco Calogero, a cura del maestro Fabio Pilato.

Nel corso della serata finale, infine, sarà proiettato il trailer del film “The elevator” di Massimo Coglitore.

Di seguito il programma completo per le giornate di domani e sabato 25 maggio.

Venerdì 24 maggio 2019

16,00 – Concorso

Parvaz Mahiha– Mohammad Towrivarian – Iran, Islamic Republic of – [14:38]

– Iran, Islamic Republic of – [14:38] Emmenez-moi– Antonio Valdovin Viamonte – Spain – [16:00]

– Spain – [16:00] Ignorance is keeping us alive– Roman Villevoye – Netherlands – [2:07]

– Netherlands – [2:07] Humam-Carmelo Segreto – Italy – [12:00]

– Italy – [12:00] The Pattern– Azad Jannati – Iran, Islamic Republic of – [6:57]

– Iran, Islamic Republic of – [6:57] Puppeteer– Franz Günter Moser-Kindler – Austria – [9:32]

– Austria – [9:32] Faro preludio– Iole Tabacco – Italy – [4:28] – Candidato Trinakrios

– Italy – [4:28] – Anacronte– Raúl Koler, Emiliano Sette – Argentina – [14:58]

– Argentina – [14:58] Sonata– Christine Jezior – Germany – [3:22]

– Germany – [3:22] Il Destino di un Amore– Rosemary Calderone eFrancesco Spagnolo – Italy – [6:30] – Candidato Trinakrios

17,30 – Evento speciale: Omaggio ad Adolfo Celi.

Proiezione del documentario “Adolfo Celi – un uomo tra due culture” di Leonardo Celi.

Seguirà un’intervista a Leonardo Celi a cura di Nino Genovese.

21,00 – Concorso

Sparrow– Welby Ings – New Zealand – [15:00]

– New Zealand – [15:00] Rimborso spese– Michelangelo di Pierro – Italy – [16:09]

– Italy – [16:09] Are You Volleyball?!– Mohammad Bakhshi – Iran, Islamic Republic of – [15:00]

– Iran, Islamic Republic of – [15:00] Relicious– Eugenio Villani, Raffaele Palazzo – Italy – [8:27]

– Italy – [8:27] 2nd Class– Jimmy Olsson – Sweden – [13:52]

– Sweden – [13:52] Parru Pi tia– Giuseppe Carleo – Italy – [15:00] – Candidato Trinakrios

– Italy – [15:00] – Short wave– Mohamad Esmaeeli – Iran, Islamic Republic of – [15:00]

– Iran, Islamic Republic of – [15:00] U Muschittieri– Vito Palumbo – Italy – [19:00]

– Italy – [19:00] Polaroid YES– Benjamin Pascoe – United States – [1:09]

– United States – [1:09] Senza Paura– Orazio Bottiglieri – Italy – [20:00] – Candidato Trinakrios

– Italy – [20:00] – Cells– Raymond Wood – United States – [12:00]

Sabato 25 maggio 2019

17,30 – Masterclass con Francesco Calogero a cura di Marco Bonardelli

Seguirà la consegna del Premio alla Carriera a Francesco Calogero, a cura del Maestro Fabio Pilato.

20,30– Concorso

Premiazione e proiezione di una selezione dei corti vincitori.